infodas erhält die NITES Zertifizierung der Cyber Security Agency of Singapore (FOTO)

Köln (ots) - infodas, ein führender Anbieter von Cross Domain Solutions (CDS),gibt bekannt, dass sein SDoT Security Gateway offiziell die (National ITEvaluation Scheme) NITES Zertifizierung der renommierten Cyber Security Agengyof Singapore, erhalten hat. Diese hochrangige Zertifizierung gewährleistet miteines der anspruchsvollsten Sicherheitsevaluationen durch unabhängige Prüflaboreerneut, dass das SDoT Secrity Gateway nach nationalen und internationalenStandards den Einsatz in hochsensiblen Umgebungen gewährleistet.Das SDoT Security Gateway wird in Deutschland nach Security Design Prinzipienvon sicherheitsüberprüften Mitarbeitern entwickelt und produziert. Es erfülltdie strengsten Vorgaben vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik(BSI), EU und NATO. Das Security Gateway ist seit über 10 Jahren in denhärtesten und sensitivsten Umgebungen weltweit im Einsatz und sorgt für densicheren Informationsaustausch zwischen Netzen mit unterschiedlichenSchutzbedarfen. Die INFODAS GmbH stellt mit dem SDoT Security Gateway eineflexible Lösung zum Datenaustausch zwischen unterschiedlich klassifiziertenNetzwerkdomänen bereit und verfügt seit vielen Jahren die allgemeiner Zulassungdes BSI bis VS-GEHEIM. Das SDoT Security Gateway ist im NATO InformationAssurance Product Catalogue ( http://www.ia.nato.int/NIAPC ) gelistet und löstals Cross Domain Solution bei Behörden, Militär oder Unternehmen KritischerInfrastrukturen verschiedenste Herausforderungen der Netzwerksegmentierung."infodas hat langjährige Erfahrungen im Bereich Informationssicherheit undDigitalisierung hochsensibler Daten. Das SDoT Security Gateway wurde unabhängiggeprüft und mit der NITES Zertifizierung ausgezeichnet. DerZertifizierungsprozess war durch eine intensive Zusammenarbeit unsererZertifizierungs- und Projektteams der Cyber Security Agency (CSA) aus Singapurmöglich. Wir haben dadurch erneut unser Engagement zur Einhaltung höchsterSicherheitsstandards unter Beweis gestellt und freuen uns sehr, dass diesehochrangige Zertifizierung sowohl die hohen Standards von infodas fürProduktqualität und -sicherheit als auch die Erfüllung der Anforderungenasiatischer Partner und Kunden gewährleistet.", Marc Akkermann, Director Salesbei infodas. "Unseren Kunden steht damit ein hoch leistungsfähiges und sicheresProdukt zur Verfügung. Wir wollen dabei für unsere Kunden eine konstante undverlässliche Größe in der Informationssicherheit sein. Dies war nur der ersteSchritt. Der nächste Meilenstein wird die Ergänzung des bei der CCRA und imEuropäischen SOG-IS Abkommen bereits erzielten und gelisteten Common CriteriaEAL4+ Zertifizierung, durch die Singapore Common Criteria Scheme (SCCS)