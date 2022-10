Geringer Rohstoffverbrauch, Langlebigkeit und Wiederverwertbarkeit müssen zum europäischen Standard werden

Berlin (ots) - Der heutige Weltnormentag steht unter dem Motto "SHARED VISION

FOR A BETTER WORLD" - eine Welt, die stärker denn je vom Klimawandel bedroht

ist. Um die Erderwärmung zu begrenzen, ist eine grüne Transformation von

Industrie und Wirtschaft erforderlich. Im Interview spricht Dr. Franziska

Brantner, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft

und Klimaschutz, über die Herausforderungen und Chancen der Transformation und

die Bedeutung von Normen und Standards für den Klimaschutz.



Die grüne Transformation von Industrie und Wirtschaft ist eine

Jahrhundertaufgabe. Welche Herausforderungen für Unternehmen sehen Sie, welche

wirtschaftlichen Chancen ergeben sich daraus aber auch?





Die Herausforderungen sind in der Tat groß: Viele Branchen spüren immer noch dieErschöpfung durch die Corona-Jahre, dazu kommen Lieferkettenprobleme, Material-und Fachkräftemangel. Gleichzeitig müssen wir den Übergang in eine grüneTransformation angehen, was uns mittel- und langfristig auch großeStandortvorteile verschaffen kann. Dafür müssen wir einen ambitionierten Ausbauder Erneuerbaren Energien voranbringen, nachhaltige Produktionsweisen undInfrastrukturen fördern, grüne Leitmärkte aufbauen und in regionaleWertschöpfung investieren.Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, dass Deutschland bereits 2045 klimaneutralsein soll. Mit dem Osterpaket und dem Sofortprogramm "Klimaschutzmaßnahmen fürden Gebäudesektor" haben Sie erste wichtige Maßnahmen verabschiedet. WelcheVorhaben stehen im Weiteren an?Um bis 2045 treibhausgasneutral zu werden, müssen wir vor allem zunächst unsereanspruchsvollen Klimaziele bis 2030 erreichen. Im Bundesministerium fürWirtschaft und Klimaschutz haben wir mit dem Energiesofortmaßnahmenpaket schoneinen gewaltigen Schritt nach vorn gemacht und schaffen mit einem deutlichbeschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien die Basis für eine klimaneutraleEnergieversorgung. Jetzt muss es uns als Bundesregierung gelingen, auch in denSektoren Gebäude, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft die notwendigenMaßnahmen zu verankern, die Vorschläge liegen auf dem Tisch - wir müssen diesejetzt im Rahmen des Klimaschutz-Sofortprogramms zügig verabschieden.Wie können Normen und Standards dabei unterstützen?Normen und Standards sichern Qualität, sie erleichtern den Handel und schaffenTransparenz für alle Marktteilnehmer. Für die Etablierung klimafreundlicherProdukte spielen sie eine wichtige Rolle, indem sie die Wettbewerbsfähigkeitsteigern und neue Märkte erschließen. Wichtig ist dabei auch ein ausgewogenesVerhältnis von Regulierung und freiwilligen Standards, damit Innovationen nicht