CO2-Neutralität ist keine Nachhaltigkeitskosmetik, sondern für uns fundamental wichtig

Berlin (ots) - Der heutige Weltnormentag steht unter dem Motto "SHARED VISION

FOR A BETTER WORLD" - eine Welt, die stärker denn je vom Klimawandel bedroht

ist. Um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, ist für viele Unternehmen

eine umfassende Transformation unvermeidbar - insbesondere in der

ressourcenintensiven Bauwirtschaft mit hohen CO2-Emissionen. Im Interview

spricht Dr. Reiner Härdtl, Leiter des Teams Normen, Patente, Information &

Dokumentation im Global R&D Department von Heidelberg Materials , über

Herausforderungen und die Bedeutung von Normen und Standards für den

Klimaschutz.



Angesichts der Klimakrise befindet sich Deutschland am Beginn eines umfassenden

Transformationsprozesses hin zu einer klimaneutralen und nachhaltigen Wirtschaft

und Gesellschaft. Nahezu jede Branche wird davon betroffen sein. Wie sieht die

Transformation in der Bauwirtschaft und speziell in der Zement- und

Betonindustrie aus?