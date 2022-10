Wir müssen reflektierter mit dem Begriff Klimaneutralität umgehen

Berlin (ots) - Der heutige Weltnormentag steht unter dem Motto "SHARED VISION

FOR A BETTER WORLD" - eine Welt, die stärker denn je vom Klimawandel bedroht

ist. Um die Erderwärmung zu begrenzen, strebt die EU die "grüne Null" an:

Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050. Im Interview spricht Prof. Dr. Mario

Schmidt, Leiter des Instituts für Industrial Ecology (INEC) der Hochschule

Pforzheim und Mitglied in der Ressourcenkommission des Umweltbundesamtes, über

Herausforderungen und die Bedeutung von Normen und Standards für den

Klimaschutz.



Prof. Dr. Schmidt, was bedeutet Klimaneutralität aus wissenschaftlicher Sicht?





Klimaneutralität bedeutet strenggenommen, dass das Klima überhaupt nicht mehrbeeinflusst wird - ein Anspruch, der so nicht machbar ist. Selbst wenn ichbeispielsweise auf Sonnenenergie setze, verändere ich durch installiertePhotovoltaikmodule die Erdoberfläche, also die Rückstrahlfähigkeit, was wiederumden Strahlungshaushalt der Erde und damit das Klima beeinflusst. MitKlimaneutralität ist also eher die Nettobilanz der Treibhausgasemissionengemeint, Treibhausgasneutralität wäre daher der passendere Begriff.Dennoch sprechen viele Unternehmen davon, klimaneutral zu werden. Wo liegen hierdie Herausforderungen?Die Unternehmen wollen ihren Treibhausgasausstoß bei null haben. Da stellt sichdie Frage: Wie bilanziert man das? Gemäß DIN EN ISO 14064-1 unterscheiden wirzwischen direkten und indirekten Emissionen. Also einerseitsTreibhausgasemissionen, die im direkten Besitz oder unter der Kontrolle einesUnternehmens erfolgen. Andererseits indirekte Treibhausgasemissionen, die durchexterne Quellen wie Materialien, Dienstleistungen oder Strom entstehen. Auchdiese müssen miteinberechnet werden, das macht die Bilanzierung so komplex. Esist nahezu unmöglich, in einer global vernetzten Wirtschaft nur klimaneutraleProdukte zu beziehen, es bleibt immer ein Rest an Emissionen. Unternehmenversuchen häufig, diese an anderer Stelle mit nachhaltigen Projekten monetär zukompensieren. Wenn es jedoch keine klar definierten Kriterien und Anforderungenan die Qualität oder Langfristigkeit solcher Projekte gibt, bleibt der Mehrwertfür die Umwelt fraglich. Vieles führt derzeit nicht zu echtem Klimaschutz, dasmuss man leider so festhalten.Welchen Beitrag leisten Normen und Standards in diesem Zusammenhang?Sie schaffen zunächst mal einen Konsens, was Klimaneutralität überhauptbedeutet. Außerdem definieren sie Anforderungen an Umweltschutzmaßnahmen undgeben Unternehmen konkrete Handlungsempfehlungen und technische Lösungen an dieHand, wie sie tatsächlich effektiv zum Klimaschutz beitragen können. Es gibt mit