Hamburg (ots) - Der wachsende Druck durch hohe Energiepreise und die

fortwährende Inflation bewegt Wohneigentümer zum Sparen. Das ergibt eine

repräsentative Umfrage des unabhängigen Baufinanzierungsvermittlers Baufi24.

77,4 Prozent der Befragten möchten generell sparen, 58,1 Prozent planen

Energiesparmaßnahmen und 26,8 Prozent der Eigentümer wollen energetisch

sanieren. Befragt wurden 2.500 Immobilienbesitzer in Kooperation mit Markt- und

Meinungsforscher Civey.



77,4 Prozent der Befragten geben an, dass sie sowohl Energie-, als auch

Lebenshaltungs- und Konsumkosten sparen möchten, um sich die steigenden

Energiepreise leisten zu können. Dabei setzen 24 Prozent der Umfrage-Teilnehmer

auf energieeffizientere Geräte und 32,1 Prozent geben an, weniger heizen zu

wollen. Auch im Freizeit- und Konsumbereich sind Wohneigentümer bereit,

Sparmaßnahmen zu treffen. 40 Prozent der befragten Eigen-heimbesitzer würden auf

eine Reise verzichten, 47,9 Prozent möchten ihre Freizeitausgaben senken. 29,7

Prozent wollen bei den Spritkosten sparen.





58,1 Prozent aller Immobilienbesitzer möchten Energieverbrauch reduzierenKnapp 58,1 Prozent aller befragten Eigenheimbesitzer geben an, ihrenEnergieverbrauch in der aktuellen Krisensituation verringern zu wollen. Dabeiplanen 21,1 Prozent eine Energie-kosteneinsparung von 10 Prozent und mehr.Insgesamt 27,8 Prozent der Teilnehmer geben an, den Energieverbrauch ihrerImmobilie nicht senken zu können.27,6 Prozent der Eigentümer planen energetische Sanierungen durch Photovoltaik,modernisierte Fenster und neue HeizungenAus der Baufi24-Umfrage geht hervor, dass 27,6 Prozent der befragten Haus- oderWohnungsbesitzer innerhalb der kommenden 12 Monate energetischeSanierungsvorhaben umsetzen möchten. 15,8 Prozent aller Teilnehmer ziehen dieInvestition in Photovoltaikanlagen in Betracht, 6,8 Prozent planen dieModernisierung ihrer Fenster und 6,9 Prozent geben an, eine neue Heizungsanlageinstallieren zu lassen. Gleichzeitig haben 62,7 Prozent der befragten Eigentümernicht die Absicht, energetische Sanierungen vorzunehmen."Die Energiekrise führt dazu, dass wir alle sparen. Wohneigentümer müssensteigende Strom- und Gaspreise in die monatliche Rate im Falle einerFinanzierung miteinpreisen - denn die Leistbarkeit steht in Krisenzeitenbesonders im Fokus.", erklärt Tomas Peeters, CEO der Baufi24 sowieBilthouse-Gruppe. Durch die Bereitschaft zur energiegerechten Modernisierungsteigt auch die Nachfrage nach Ratenkrediten, wie sie beispielsweise dasKonsumentenportal Kredit24 abdeckt. Marc Breyer, Leiter Ratenkredit beiKredit24, ergänzt: "Aktuell erfahren wir eine hohe Nachfrage für Kredite füreine energetische Sanierung. Photovoltaikanlagen beispielsweise sind hoch imKurs."Über diese UmfrageIm Rahmen einer Erhebung zum Thema "Energie und Inflation" wurden rund 2.500Wohneigentümer im September über das Civey Online-Panel befragt.Über Baufi24Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen unabhängigenImmobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland. Geführt durch den CEO TomasPeeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth und Michael Lorenzsteht das Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Bei jederFinanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 500 Banken mit demZiel, seinen Kunden/-innen schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischemAufwand zu ermöglichen. Das digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit rund80 franchisebetriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie perVideo.Über BilthouseBilthouse wurde im Jahr 2022 gegründet und vereint Baufi24(https://www.baufi24.de/presse/) , Hüttig & Rompf(https://www.huettig-rompf.de/ueber-uns/presse/) , Creditweb(https://www.creditweb.de/kreditvermittler_presse_news/) , LoanLink24(https://www.loanlink24.com/de/) und Kredit24 (https://www.kredit24.de/) sowiedas B2B-FinTech FinLink unter einem Dach. Die Gruppe beschäftigt aktuell rund700 Mitarbeitende deutschlandweit mit den Hauptstandorten Hamburg, Frankfurt,Köln, Berlin und München. Mehr zum Zusammenschluss der drei unabhängigenImmobilienfinanzierungsvermittler finden Sie hier (https://www.baufi24.de/presse/pressemitteilungen/baufi24-huettigrompf-creditweb-nordiccapital-investor-bilthouse-zusammenschluss/) .Pressekontakt:Baufi24 Baufinanzierung AGpresse@baufi24.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104820/5344397OTS: Baufi24 Baufinanzierung AG