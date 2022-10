LEONINE Studios erwirbt eine strategische Minderheitsbeteiligung an Toon2Tango (FOTO)

München (ots) - Die LEONINE Holding GmbH erwirbt mit Wirkung zum 14. Oktober 2022 25,1 Prozent der Anteile an der Toon2Tango GmbH & Co. KG in München. Mit der Beteiligung ergänzt LEONINE Studios die starken bestehenden Distributionskanäle im Kinder- und Familienbereich um die Entwicklung und Produktion neuer IPs in den Genres Animation und Live-Action. Durch die Transaktion und die Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern deckt LEONINE Studios nun die gesamte Wertschöpfungskette im Kids- und Family Entertainment ab.



Toon2Tango wurde vor drei Jahren von dem erfahrenen und erfolgreichen Management-Duo Hans Ulrich Stoef und Jo Daris gegründet, von denen u.a. die internationale Hitserie MIA AND ME stammt, die sich u.a. mit insgesamt 104 Episoden in vier Serien-Staffeln und einem erfolgreichen Kinofilm zu einer global etablierten Markenwelt entwickelt hat.