PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Nachdem sie die starken Vorgaben der Wall Street teilweise schon mit den Gewinnen im späten Handel am Vortag verarbeitet hatten, ging es nun nur noch moderat nach oben. Der EuroStoxx 50 zog zuletzt um 0,65 Prozent auf 3384,33 Punkte an. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 0,94 Prozent auf 5934,30 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,81 Prozent auf 6905,76 Punkte zu.

In ihrem Vorwärtsdrang etwas gebremst wurden die Märkte von den anstehenden US-Konjunkturdaten. Mit den Einzelhandelsumsätzen für September und dem Michigan-Verbrauchervertrauen für Oktober stehen am Nachmittag weitere wichtige Zahlen an. Zudem werden eine ganze Reihe großer US-Banken ihre Quartalsberichte vorlegen.