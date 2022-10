Die internationalen Börsen sind weiterhin von Unsicherheit geprägt und im Sinkflug übergegangen. Der dynamischen Entwicklung im Derivatemarkt konnte das aber keinen Strich durch die Rechnung machen, wie die Zahlen der jüngst vom Deutsche Derivate Verband DDV veröffentlichten Zahlen bestätigen.



So sind die Handelsumsätze im September im Vergleich zum Vormonat um fast ein Sechstel gestiegen. Getragen wurde dies in erster Linie von Hebel- und Knock-Out Produkten. Also mit Angeboten bei denen Anleger auf steigenden wie auch auf fallende Märkte setzen können.



Im Ranking kam es dabei zu einer Verschiebung: BNP Paribas holte sich im September die Umsatzkrone vor Goldman Sachs und HSBC rutsche auf Rang 3 der Umsätze in allen verbrieften Derivaten. Bei Hebelprodukten mit Knock Out, der traditionell umsatzstärksten Kategorie innerhalb der Zertifikatelandschaft, konnte HSBC hingegen die Spitzenposition behaupten. Und das mit beeindruckenden 419 mio Euro Monatsumsatz. Auf den Plätzen folgen BNP Paribas und Goldman Sachs.

Anders als bei den Hebelprodukten gab es bei den klassischen Anlageprodukten einen Rückgang im Handelsvolumen. So sind die Umsätze in Bonsuszertifikaten bspw um mehr als zehn Prozent zurückgegangen. BNP Paribas konnte hier die Poleposition für sich behaupten, gefolgt von Goldman Sachs und der DEKA Bank.



Aus ganz persönlicher Sicht besonders erfreulich sind die Zahlen bei der Sparte Index- & Partizipationszertifikate, konnte doch “meine” iMaps Capital Markets ihre Führungsrolle verteidigen und sich an die Spitze des Rankings stellen, noch vor Societe General die ebenfalls einen starken Monat hatten. Auf Platz 3 folgt Lang & Schwarz, als Emittent der beliebten wikifolio-Partizipationszertifikate.



Hinweis in eigener Sache: Bei den Zertifikate Awards Deutschland ist iMaps als Zertifikatehaus des Jahres und das iMaps AktienTipp Community ETI als Zertifikat des Jahres in der Publikumsabstimmung nominiert. Ich freue mich natürlich über jede Stimme für iMaps sowie iMaps AktienTipp Community ETI Zertifikat. Unter allen Teilnehmern gibt es auch ein Wochenende in Berlin für zwei Personen zu gewinnen. Zur Abstimmung geht es hier:

Disclaimer: Die in dieser Rubrik vorgestellten Inhalte stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschliesslich Informationszwecken.

Der Basisprospekt für das Emissionsprogramm derivativer Wertpapiere der iMaps ETI AG wurde von der FMA Liechtestein gebilligt und steht auf der Website der Emittentin, http://www.imaps-capital.com/etis gratis zur Verfügung. Vor einem Investment sollten immer sämtliche Dokumente gelesen und verstanden werden und/oder ein konzensionierter Investmentberater konsultiert werden.