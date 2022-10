Hello, Germany! ORA kommt nach Deutschland (FOTO)

Friedberg/Hessen (ots) - Stellen Sie sich ein Auto vor, das sich freut, wenn Sie

sich ihm nähern. Und das seine Freude mit einer individuellen Lichtanimation

nicht nur mit Ihnen, sondern mit der ganzen Umgebung teilt.



Stellen Sie sich ein Auto vor, das Sie persönlich begrüßt, wenn Sie es starten.

Und das Fische zur Begrüßung über seine Digitaldisplays schwimmen lassen kann.





Stellen Sie sich ein Auto vor, das auf Sie hört. Und mit einer innovativenSprachsteuerung nicht nur Fenster, Klimaanlage und Massagesitze steuern kann,sondern Ihnen mit einem volldigitalen, interaktiven Spiel die Langeweile im Stauvertreibt.Stellen Sie sich ein Auto vor, das immer an Ihrer Seite ist. Das sichersteseiner Klasse. Das Sie mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung garantiertnie im Stich lässt.Stellen Sie sich ein Auto vor, das mehr als ein Auto ist. Ein Begleiter fürIhren Alltag. Ein Freund. Vollelektrisch.Wir stellen vor: ORA!Hello, Germany! ORA startet in Deutschland.Eine neue Marke kommt nach Deutschland: ORA startet im Januar 2023 und ist vielmehr als nur eine weitere Automarke. ORA ist die vollelektrische Marke aus demGreat Wall Motor Konzern und bietet mehr als reine Mobilität: Eine Community,die miteinander im Austausch ist und ihr Leben miteinander teilt. Die vielengroßen und kleinen Momente, die das Leben so besonders machen. Ein echtesMiteinander, eine echte Gemeinschaft - ORA versteht sich als "Car-Panion", alsBegleiter für seine Freunde. Und ist dabei immer im wahrsten Sinne des WortesORA - open, reliable und alternative.ORA wird von Emil Frey in Deutschland importiert - als eine der größtenHandelsgruppen Europas hat das Schweizer Unternehmen eine langjährige Expertiseim Importgeschäft insbesondere mit asiatischen Marken, und stellt sein Know-howund seine Erfahrung aus fast 100 Jahren Automobilgeschäft zur Verfügung, um ORAauch in Deutschland erfolgreich zu machen. Mit einem breiten Händlernetz, daszukünftig an 200 Standorten bundesweit nah an den Kund:innen ist.Jens Schulz führt die neu gegründete O! Automobile GmbH, den deutschenORA-Importeur mit Sitz in Friedberg (Hessen), und bringt hierfür eine breiteAutomobil- und Vertriebserfahrung mit: 15 Jahre in verschiedenen Funktionen beiHyundai Motor Deutschland und zuletzt acht Jahre als Vertriebsleiter beiMitsubishi Motors in Deutschland machen ihn zu einem Branchenexperten, der sichmit dem Import und Vertrieb von Fahrzeugen bestens auskennt und dabei sowohl dieKund:innen als auch die Händler klar im Fokus hat.Funky Cat - bereichert das Leben!Ab Januar 2023 startet ORA mit dem Funky Cat in Deutschland durch. So