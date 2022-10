NORFIN PRÄSENTIERT NEUES VIERTEL IN LISSABON

Lissabon (ots/PRNewswire) - "Campo Novo" definiert das Konzept eines

Stadtviertels in Lissabon neu



NORFIN hat Campo Novo vorgestellt, ein neues Konzept für ein Stadtviertel in

Lissabon, das verspricht, ein bahnbrechender Anziehungspunkt im Zentrum der

Stadt zu werden und die alte Tradition der Viertel Lissabons mit der Modernität

der Stadt von heute verbindet. Das neue Konzept stellt eine Investition von rund

300 Millionen Euro dar, die im Wesentlichen von der global agierenden und für

alternative Investments bekannten nordamerikanischen Investmentgesellschaft King

Street Capital Management und der Arrow Global Group stammen.



Das Projekt mit einer bebauten Fläche von 80 000 m2 verteilt sich auf drei

Wohnanlagen, vier Bürogebäude und Gewerbeflächen, inklusive 20 000 m2 für

Grünbereiche. Campo Novo profitiert von einer einmalig zentralen Lage und

erweitert die Hauptachse der Hauptstadt, mit gleichzeitiger Anbindung an

zentrale Punkte über Radwege, Eisen- und U-Bahnen und Verkehrsadern.