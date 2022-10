Smartphone, Streaming und Co. sind trotz trüber Konjunkturaussichten gefragt / Nachhaltigkeit spielt bei neuen Smartphones kaum eine Rolle

München (ots) - Während sich das Konsumklima vielerorts eintrübt, gibt es im

Digitalbereich noch keine Anzeichen von Konsumverzicht: Die große Mehrheit der

deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher plant, ihre Budgets für Consumer

Hardware, Medien und Konnektivität im Vergleich zum Vorjahr nicht zu reduzieren.

Für das gewünschte Endgerät würden sogar 36 Prozent mehr ausgeben als noch 2021,

während 50 Prozent ihr Vorjahres-Budget beibehalten wollen. Lediglich 14 Prozent

haben vor, ihre Ausgaben für Devices zu senken. Das zeigt die aktuelle Ausgabe

des "Digital Consumer Trends Survey", für den Deloitte im Juni und Juli über

38.000 Personen aus 22 Ländern befragt hat, darunter 2.000 in Deutschland.



"Die Erkenntnisse sind ein klarer Beleg für den hohen Stellenwert, der digitalen

Konsumgütern inzwischen beigemessen wird - trotz der angespannten

wirtschaftlichen Lage", so Tim Bottke, Partner und Leiter Telecommunications,

Media & Entertainment (TME) bei Deloitte. "Für die Branche sind das gute

Nachrichten, da auch im derzeit schwierigen ökonomischen Umfeld weiterhin mit

stabilen Umsätzen gerechnet werden kann."





Smartphone bleibt 'top of the list' - Siegeszug der Smartwatch setzt sich fortIm Bereich Hardware verteidigt das Smartphone einmal mehr seinen Spitzenplatzunter den am weitesten verbreiteten Devices: 92 Prozent der Befragten besitzeneines, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Erst mit einigem Abstandfolgen Laptop (76 Prozent) und Tablet (58 Prozent) auf den Rängen zwei und drei.Als Wachstums-Champion erweist sich einmal mehr die Smartwatch, derenVerbreitung im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozentpunkte auf nunmehr 25Prozent zulegt - und damit am E-Reader, der bisherigen Nummer vier, vorbeizieht.Bei der Nutzungsintensität belegt die intelligente Armbanduhr sogar Rang zweihinter dem Smartphone - knapp drei Viertel ihrer Besitzer tragen sie regelmäßig.In der Gunst weiter zulegen können auch Fitness-Tracker (19 Prozent) undVirtual-Reality-Brille (6 Prozent).Praxistauglichkeit schlägt NachhaltigkeitGrundvoraussetzung für ungetrübten Spaß vor dem Display ist ein starkesDurchhaltevermögen. Darum ist die Akkulaufzeit für vier von zehn Befragten daswichtigste Kriterium, wenn es um den Erwerb eines neuen Smartphones geht - nochdeutlich vor den Eigenschaften Bedienbarkeit (27 Prozent) und Kameraqualität (26Prozent). Nachhaltigkeit ist beim Smartphone-Kauf hingegen kein großes Thema:Lediglich 12 Prozent interessiert die erwartete Lebensdauer eines Geräts, fürnur fünf Prozent ist die CO2-Bilanz und für drei Prozent dieReparaturfreundlichkeit kaufentscheidend. Gerade einmal zwei Prozent achten auf