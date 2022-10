AACSB International gibt Ernennung einer neuen Führungskraft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bekannt

Ron Tuninga wird die Arbeit von Tim Mescon, Executive Vice President und Chief Officer von EMEA, fortsetzen, der im Dezember 2022 in den Ruhestand gehen wird, nachdem er 2014 das Büro in Amsterdam (Niederlande) gegründet und die Mitgliederzahl in EMEA um fast 60 Prozent erhöht hat.

„Ron Tuningas Talent, mit Mitgliedern und Stakeholdern in Kontakt zu treten und sich zu engagieren, wird für AACSB ein unglaublicher Gewinn sein, während wir in EMEA weiter expandieren und unsere Beziehungen zu Lehrkräften, Unternehmen und Regierungen vertiefen werden", erklärte Geoff Perry, Executive Vice President und Global Chief Membership Officer und Managing Director für den asiatisch-pazifischen Raum. „Wir konzentrieren uns darauf, die Qualität der Wirtschaftsausbildung weltweit zu verbessern und den Schulen zu helfen, einen positiven und sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Ron Tuningas Erfahrung und sein Netzwerk werden sich unmittelbar auf den Mehrwert auswirken, den wir in der EMEA-Region und weltweit bieten."

Als innovative und unternehmerische Führungspersönlichkeit mit globaler Erfahrung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor der Hochschulbildung ist Ron Tuninga ehemaliger Vizepräsident für akademische Angelegenheiten an der Wittenborg University of Applied Sciences, Vorsitzender des Forschungszentrums International Business an der HAN University of Applied Sciences (Niederlande), Pro-Vizekanzler (Unternehmen) und Dekan der Fakultät für Wirtschaft und Recht an der Kingston University London (Vereinigtes Königreich) sowie Dekan der AVT Business School in Kopenhagen (Dänemark). Darüber hinaus war er früher Dekan an der Maastricht School of Management (Niederlande). Ron Tuninga besitzt einen Doktortitel der Temple University (Philadelphia, USA), einen MA in Wirtschaftswissenschaften, einen MBA in International Business und einen MSc in Marketing.

„Ich freue mich sehr, Ron Tuninga im AACSB-Führungsteam willkommen zu heißen, und bin gespannt, wie er die Reichweite und den Einfluss von AACSB in der EMEA-Region vergrößern wird", erklärte Caryn L. Beck-Dudley, Präsidentin und CEO von AACSB. „Er hat seine gesamte Karriere der Förderung und Unterstützung von qualitativ hochwertiger Ausbildung weltweit gewidmet und wird eine der treibenden Kräfte hinter der Vision von AACSB sein, den Wandel und die Innovation in der Wirtschaftsausbildung zu beschleunigen."

Ron Tuninga war an internationalen Projekten beteiligt, die von der niederländischen Regierung, der Weltbank, der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen finanziert wurden. Er hat sich zudem aktiv als Freiwilliger bei AACSB engagiert. Ron Tuninga arbeitet im AACSB-Büro in Amsterdam, Niederlande, und wird erstmals auf der EMEA-Jahreskonferenz vom 23. bis 25. November 2022 in Amsterdam, Niederlande, mit AACSB-Mitgliedern in Kontakt treten.

Informationen zu AACSB International

AACSB International (AACSB) wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung, indem er Lehrkräfte, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation herausragender Führungskräfte hervorzubringen. Mit einer Präsenz in mehr als 100 Ländern und Gebieten fördert AACSB das Engagement, beschleunigt die Innovation und verstärkt den Einfluss der Wirtschaftsausbildung. Erfahren Sie unter aacsb.edu, wie AACSB die Wirtschaftsausbildung im Sinne eine besseren Gesellschaft verändert.

