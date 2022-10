DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Allianz SE auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Allianz SE auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Analyst Hadley Cohen rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick damit, dass die Münchner mit dem Quartalsbericht wieder Aktienrückkäufe avisieren. Bei aller Unsicherheit biete die Aktie eine "unglaublich reizvolle" Rendite auf die erwarteten Barmittelzuflüsse, so der Experte./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 06:48 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +0,68 % auf 169,0EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Hadley Cohen

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m