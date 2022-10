HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenhersteller Nordex hat bei seinen Kunden im dritten Quartal deutlich höhere Preise durchgesetzt. Analysten und Händler lobten, dass das Unternehmen bei Neuverträgen stärker auf höhere Preise statt auf schiere Menge setzt. Die Preispolitik von Nordex und die Aussichten auf ein profitableres Geschäft überzeugten die Anleger am Freitag. Der Kurs der im SDax notierten Aktie stieg am Freitagmittag zuletzt um gut 5 Prozent.

In den Monaten Juli bis September habe Nordex einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis je installiertes Megawatt Leistung (ASP) erzielt. Dieser stieg von 0,69 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf nun 0,90 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag in Hamburg mitteilte.