"Success in Berlin" mit Keanu Reeves im Licht aus Berlin-Tempelhof / BürgschaftsBank Berlin und TV Berlin stellen innovativen Scheinwerferhersteller vor (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn Scheinwerfer ausnahmsweise selbst im Scheinwerferlicht

stehen, muss es sich um ganz besondere Exemplare handeln. Bei den

Beleuchtungskörpern des Berliner Unternehmens Sumolight ist das der Fall. Im

letzten Matrix-Film "The Matrix Resurrections" beleuchten sie nicht nur das Set,

sondern sind sogar im Film selbst zu sehen. Die Regisseurin hatte sich von den

sechseckigen Lampen inspirieren lassen und sie für die Actionszenen mit den

Motorrädern einfach mit ins Bild genommen.



Sumolight trifft auch auf George Clooney





"Wir befinden uns in einer Formel-1-Situation der Beleuchtungsindustrie", sagtGeschäftsführer Tim Zur und erklärt die drei Stärken seines UnternehmensSumolight: "Wir finden sehr gute Nischen, die gleichzeitig groß sind. Wir habenein junges, innovatives Ingenieurteam, das Technologien zusammensetzt, die nochnie so kombiniert wurden, wobei wir an die physischen Grenzen derLeistungsfähigkeit der Scheinwerfer gehen. Und drittens haben wir ein offenesOhr für Beleuchter und ein Gespür für Marktwünsche." Die Referenzen sprechen fürsich: Die neue Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi", die Serie "House Of TheDragon", "Babylon Berlin" und der Film "The Midnight Sky" mit George Clooneysind nur einige von vielen weiteren weltbekannten Produktionen.Schnell eroberte das Berliner Unternehmen Los Angeles, London und den Rest derWeltSumolight ist eine junge Firma, und für junge Firmen ist es auf dem gesättigteninternationalen Beleuchtungsmarkt nicht einfach. Doch Sumolight schaffte esschnell in die großen Produktionen in Los Angeles, in London und im Rest derWelt, natürlich auch in die der Babelsberger Filmstudios. Überall spielt dievirtuelle Produktion eine immer größere Rolle. "In den hochkomplexen Systemenlassen sich die neuen Scheinwerfer immer enger integrieren. Unsere neuenScheinwerfer können Videosignale verarbeiten, Datenströme, die auf dem LEDVolume gezeigt werden, in eigene Lichtbefehle umwandeln und für das Setumwandeln. So etwas ist ganz neu", erläutert Zur."Man arbeitet ja nicht mehr mit Scheinwerfern, die man an- und ausknipst,sondern mit hybriden Display-Beleuchtungssystemen, die in alle anderen Systemeam Set integriert werden können. Das ist ein ganz großer Schritt für alleUnternehmen, und wir sind da relativ weit vorne."Software für Lichtsteuerung so einfach wie eine PowerPoint-PräsentationMichael Scholtalbers, bei Sumolight für die Software-Entwicklung zuständig,versetzt sich in die Lage der Anwender, die nicht IT studiert haben oderprogrammieren können. "Ich höre gut zu, was die Gaffer brauchen." Gaffer nenntman in der Filmbranche die Oberbeleuchter, die die Lichtcrew zusammenstellen.