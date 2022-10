Glasfaser für Alle - die dritte Gemeinde im Landkreis Oberhavel unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit DNS NET / 20 Prozent Vorvertragsquote sichern Flächendeckung

Mühlenbeck/Bernau/Berlin (ots) - Im Landkreis Oberhavel hat sich die Gemeinde

Mühlenbecker Land für eine gezielte Kooperationsvereinbarung mit der DNS:NET

entschieden. Die Gründe dafür benannte Bürgermeister Filippo Smaldino beim

Pressetermin am 13. Oktober im Rathaus Mühlenbecker Land. "Ich bin schon vor

einigen Jahren auf die DNS:NET zugegangen, damit endlich Glasfaser in unsere

Gemeinde gelegt wird. Damals hat die DNS:NET Teile von Schildow mit

Glasfaserleitungen in den Straßen erschlossen. Nun gehen wir den nächsten

Schritt in der ganzen Gemeinde mit Glasfaser bis ins Haus", so Filippo Smaldino

am Tag der Unterzeichnung. Er betonte: "Aufgrund der guten Erfahrungen von

damals freue ich mich sehr, dass wir nun wieder mit der DNS:NET zusammenarbeiten

werden. Natürlich ist die Gemeinde offen für jeden Anbieter. Und wir legen

großen Wert darauf, dass die unterschiedlichen Ausbauschritte gut aufeinander

abgestimmt werden. Ich bin mir sicher, dass wir mit der DNS:NET einen erfahren

regionalen Partner an der Seite haben, der das Projekt zum Wohle unserer

Bürgerinnen und Bürger schnell und unkompliziert voranbringen kann. Lassen Sie

uns nicht noch länger warten!"



Mit Hilfe der Kooperationsvereinbarung möchten das Mühlenbecker Land und die

DNS:NET das gesamte Gemeindegebiet mit FTTH-Netzinfrastruktur ausbauen und an

den Brandenburger Glasfaserring der DNS:NET anschließen. Nach Beschluss der

Kommunalpolitik beim Haupt- und Finanzausschuss am 27.9.2022 gab es ein nahezu

einstimmiges Votum für die Vereinbarung.