FRANKFURT (dpa-AFX) - Der tags zuvor gestarteten Erholungsrally im Dax hat sich am Freitag gebremst fortgesetzt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex zuletzt 1,09 Prozent im Plus bei 12 490 Punkten. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochengewinn von rund 1,8 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann am Freitagnachmittag 1,33 Prozent auf 22 520 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erholte sich zuletzt um rund 1,4 Prozent.

Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets, muss sich zeigen, ob tags zuvor lediglich die Pessimisten mit ihren Wetten auf fallende Kurse die Nerven verloren haben, als es für den Aktienmarkt so plötzlich doch nicht weiter abwärts ging - "oder doch mutige Investoren sich dachten, schlimmer kann es von der Nachrichtenlage nicht mehr kommen". Marktbeobachter Andreas Lipkow erinnerte daran, dass sich an der konjunkturellen Situation nichts geändert hat, und in den USA eine Stagflation droht - also eine stagnierende Wirtschaft bei hohen Teuerungsraten.