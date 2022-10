BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Dass die Autohersteller das Thema Software zunehmend als dringende strategische Priorität betrachten und viel dafür investieren, resultiere aus dem Erfolg von Tesla und der damit einhergehenden Hoffnung, dass Software dazu beitragen könne, die strukturellen Herausforderungen der Automobilindustrie zu lindern, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2022 / 02:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -0,39 % auf 53,85EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Toni Sacconaghi

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m