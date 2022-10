SMT Scharf avisiert trotz makroökonomischer Herausforderungen Umsatz- und Ergebnissteigerung im laufenden Geschäftsjahr



SMT Scharf hat am Mittwoch erstmals eine Prognose für das Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht, die umsatz- und ergebnisseitig deutlich über unseren bisherigen Erwartungen liegt. Die kommunizierten Bandbreiten implizieren demnach eine leichte Erlös- und Profitabilitätssteigerung ggü. dem Vorjahr. Damit beweist SMT u.E. in einem angespannten Marktumfeld seine hohe Wettbewerbsqualität und Ertragskraft.



Erfüllung der Prognose u.E. inzwischen sehr visibel: Auf der Top-Line erwartet der Vorstand ein Niveau von 86,0 bis 87,0 Mio. Euro, was einem Anstieg von 0,2% bis 1,3% yoy entspricht. Für H2 impliziert dies einen Umsatz von 48,5 bis 49,5 Mio. Euro (H1: 37,5 Mio. Euro). Mit einem aktuellen Auftragsbestand auf H1-Niveau (MONe: 36,5 Mio. Euro) besteht hierfür u.E. eine gute Visibilität. Dabei deutet sich laut Management etwa im wichtigsten Absatzmarkt China eine Fortsetzung der starken Nachfrage für die neuentwickelte Maschinengeneration (DZK3500) an, sodass hier u.E. ein Erlös mindestens auf Vorjahresniveau (44,6 Mio. Euro; H1/22: 13,3 Mio. Euro) durchaus realistisch erscheint. Für das Russland-Geschäft, das seit Juli durch Sanktionen eingeschränkt ist, können zudem im Einzelfall Einfuhrerlaubnisse erteilt werden, wodurch der Absatz hier in 2022 sogar über dem Vorjahr liegen könnte (MONe: 16,0 Mio. Euro; +13,5% yoy). In Kombination mit dem verbleibenden soliden Bestandsgeschäft (u.a. Polen und Südafrika) halten wir einen Konzernumsatz leicht oberhalb der Guidance von 88,4 Mio. Euro (+3,0% yoy) für erreichbar.



Ergebnis durch Sonderertrag beflügelt: Für das EBIT gibt der Vorstand eine Bandbreite von 11,5 bis 12,5 Mio. Euro an und avisiert im Mid-Point eine EBIT-Marge von 13,8% (+0,7 PP yoy). Dabei wird die Bottom-Line wohlgemerkt maßgeblich positiv von der Auflösung von Rückstellungen in Q1 beeinflusst, die letztes Jahr im Zuge der stark verzögerten China-III-Zulassung gebildet wurden (4,2 Mio. Euro). Bereinigt um diesen Effekt beträgt die implizierte EBIT-Marge 9,0% (-4,1 PP yoy). Aufgrund der unsererseits erwarteten Umsatzsteigerung prognostizieren wir ein EBIT ebenfalls leicht oberhalb der Unternehmensprognose von 12,5 Mio. Euro (MONe: 12,7 Mio. Euro; berichtete Marge: 14,4%; bereinigte Marge: 9,6%).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 18,00 Euro