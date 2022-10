Trendentwicklungen auf dem Immobilienmarkt - Ralf Langhammer über die Veränderungen in der Immobilienbranche in Krisenzeiten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leipzig (ots) - Ralf Langhammer ist auf die Direktsuche von erstklassigen Fach-und Führungskräften für mittelständische Unternehmen aus derImmobilienwirtschaft sowie dem Hochbau spezialisiert. Mit seinerPersonalberatung Langhammer & Kollegen unterstützt der erfahrene ExperteMittelständler dabei, die besten Mitarbeiter für den eigenen Betrieb zugewinnen. So sichern sich diese starke Wettbewerbsvorteile für ihren dauerhaftenMarktvorsprung.Die letzten Jahre sind von unvorhersehbaren Krisen geprägt. Corona, derAngriffskrieg auf die Ukraine und explodierende Energiepreise machen Unternehmendas Leben schwer. Auch die Immobilienbranche befindet sich in einem dramatischenWandel. "Viele Betriebe werden aufgeben müssen", so Ralf Langhammer,Geschäftsführer der Langhammer & Kollegen Personalberatung. Er kennt dieProbleme der Branche, aber auch die Stellschrauben, die es nun zu drehen giltund weiß, dass die aktuellen Krisen auch als einmalige Chance begriffen werdenkönnen. Eine davon wird das Freiwerden von Top-Führungskräften undqualifizierten Fachkräften für das eigene Unternehmen sein. Im Folgenden verrätder Experte für die Immobilienwirtschaft, was Mittelständler in Bezug auf diezukünftige Marktentwicklung wissen müssen und warum sie diese alsWachstumstreiber für ihre Mitarbeitergewinnung nutzen sollten.1. Den Trend akzeptieren"Die Trendentwicklung auf dem Immobilienmarkt ist eindeutig", sagt RalfLanghammer. "Während den Höchstzeiten der Pandemie wurden noch Rekordwerte imBereich Immobilienpreise und neue Investitionen erzielt. Doch damit ist nunSchluss." Nur wenige Branchen, wie die Projektentwicklung oder dasAsset-Management konnten ihre Geschäftstätigkeit während der Pandemie problemlosaufrechterhalten. In Zukunft jedoch ergeben sich aufgrund der zeitgleichenKrisenherde neue Herausforderungen. Das müssen Unternehmen akzeptieren und sichdarauf einstellen. Den Kopf in den Sand zu stecken, hat spätestens jetzt alspotenzielle Strategie ausgedient.2. Liquidität sichernViele Unternehmen bekommen bereits seit Beginn der Corona-Pandemie dendeutlichen Abschwung der Märkte zu spüren. Zusätzlich schwächen dieImmobilienwirtschaft aktuell weitere Faktoren. Die massiv steigenden Nebenkostennebst der andauernden Ukraine-Krise sind nur zwei von ihnen. Auch die generellenUnsicherheiten auf dem Markt lassen das Klima abkühlen. Die Folge:Immobilienpreise werden im Sinne des Prinzips von Angebot und Nachfrage massivsinken.Die Menschen sind ohne Frage alarmiert. Stellenweise werden schonKrisenszenarien im Immobiliensektor vorgezeichnet. Ein Grund hierfür ist auch