TUGA begrüßt Lucas Leonardi im Board of Directors

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA und LISSABON, PORTUGAL — 14. Oktober 2022 – TUGA Innovations, Inc. (CSE: TUGA) (FWB: DQ5) (OTC: TUGAF) („TUGA Innovations“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen, das mit dem TUGA, einem neuartigen Elektrofahrzeug („EV“), Lösungen für die Herausforderungen der urbanen Mobilität entwickelt, freut sich, Herrn Lucas Leonardi mit sofortiger Wirkung in seinem Board of Directors begrüßen zu können.

Herr Leonardi ist derzeit als Automotive Global Accounts Team Director bei Amazon Web Services EMEA mit Firmensitz in Paris (Frankreich) tätig. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Produktmarketing (Geschäftsentwicklung, Verträge mit Erstausrüstern und Management von Gewinn- und Verlustrechnungen), die er in der Softwarebranche und der damit verwandten Software-as-a-Service-Branche sammeln konnte. Lucas genießt einen Ruf als agiler Stratege mit unternehmerischen Führungs- und Managementkompetenzen im internationalen und multikulturellen Umfeld. Zuletzt war er in der Funktion des SVP Mobility beim Softwareintegrator Valtech beschäftigt, wo er vertikale Strategien für die Gruppenmobilität als Dienstleistungsangebot entwickelte. Davor zeichnete er bei der Peugeot Citroën SA Group (dem heutigen Stellantis-Konzern) als Head of Worldwide Strategy & Partnerships Connected Cars und anschließend als COO for Free2Move (Mobilitätsmarke von Stellantis) verantwortlich. Seine Karriere startete er bei Hewlett-Packard in Kalifornien. Danach folgte die Gründung und der Verkauf seines eigenen Unternehmens für Verschlüsselungssoftware an Gemalto. In weiterer Folge bekleidete er Führungspositionen als EMEA Snr. Business & Marketing Manager bei Logitech Schweiz und als Snr. Business Development Director EMEA bei der Firma Lookout in London.

Lucas Leonardi äußert sich als neu ernannter Director von TUGA Innovations folgendermaßen: „Das Projekt TUGA scheint in vielerlei Hinsicht der absolut richtige Weg zu sein. Das Fahrzeug selbst ist mit seinen digitalen Komponenten ein äußerst attraktives Gesamtpaket und das Markteinstiegskonzept ist innovativ und sehr ansprechend. Das Führungsteam weiß seine Schwerpunkte hervorragend zu setzen, um die Entwicklung des Unternehmens erfolgreich voranzutreiben.“