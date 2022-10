Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und

die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG) begrüßen den von der

Expertenkommission der Bundesregierung vorgelegten Vorschlag für eine

zweistufige Gaspreisbremse. Er ist pragmatisch, entlastet Wirtschaft und

Verbraucher und setzt zudem Anreize, um den Gasverbrauch zu reduzieren.



Wichtig ist jedoch, dass die vorgeschlagene Gaspreisbremse in den kommenden

Wochen von der Bundesregierung beschlossen und vom EU-Beihilferechtsrahmen

gedeckt wird. Eine Blitzbefragung der BVE unter rund 70 Mitgliedsunternehmen

ergab, dass eine Kostenentlastung in den kommenden sechs Herbst- und

Wintermonaten wirksam werden muss, damit wirtschaftlicher Schaden abgewendet

wird. Denn bei jedem fünften Unternehmen haben die hohen Energiepreise bereits

zur einer Drosselung der Produktion oder gar zur Aufgabe ganzer Geschäftszweige

geführt. Sinken die Energiepreise nicht innerhalb der nächsten sechs Monate

deutlich, dann werden 60 Prozent der befragten Unternehmen aufgrund der hohen

Kosten die Produktion herunterfahren bzw. (weiter) reduzieren müssen.





Jedes zweite der in der Ernährungsindustrie befragten Unternehmen sieht sichmittlerweile als insolvenzgefährdet an."Ich appelliere an die Bundesregierung, den Vorschlag der Expertenkommissionjetzt zügig zu konkretisieren und umzusetzen", sagt Christoph Minhoff,Hauptgeschäftsführer der BVE, "mit jedem weiteren Monat ohne klares Signal fürsinkende Energiepreise verschärft sich die Lage der deutschenLebensmittelhersteller. Sie sind bereits jetzt im innereuropäischen Wettbewerbdeutlich benachteiligt. Deshalb muss mit der Gaspreisbremse analog auch einePreisbremse für Strom kommen."Stefanie Sabet, Hauptgeschäftsführerin der Arbeitgebervereinigung Nahrung undGenuss, sieht in der Blitzumfrage gefährliche Signale für den Arbeitsmarkt. Soerwägen derzeit 35 Prozent der Unternehmen, Stellen abzubauen, 20 Prozent planenKurzarbeit. "Die Ergebnisse zeigen, dass die enorme Kostenbelastung für unsereUnternehmen immer mehr zu einer Standortentscheidung oder gar einerExistenzfrage wird", so Sabet."Dabei wirken sich nicht allein die kurzfristig stark gestiegenen Energie- undRohstoffkosten aus, sondern auch die Kostenfaktoren, die in Deutschland schonlangfristig überdurchschnittlich hoch sind, so etwa auch die Arbeitskosten,Steuern und Bürokratiebelastungen, aber auch der anhaltendeArbeitskräftemangel."Dauerhafte Lohnerhöhungen können angesichts der ungewissen Zukunftsperspektivenimmer weniger Unternehmen derzeit zusagen. Wo möglich können stattdessensteuerfreie Einmalzahlungen inflationsdämpfend wirken. Grundsätzlich muss diePolitik aber neben den Eingriffen in den Energiemarkt ein Belastungsmoratoriumauf den Weg bringen, um die Arbeitgeber und Arbeitnehmer sicher aus der Krise zuführen. Dazu gehört unter anderem die Zusicherung eines stabilenSozialversicherungsniveaus und ein wirksamer Bürokratieabbau.In der Ernährungsindustrie erwirtschaften rund 6.150 Betriebe einen jährlichenUmsatz von 186 Mrd. Euro. Mit über 638.000 Beschäftigten ist diese Branche derviertgrößte Industriezweig Deutschlands. Dabei ist die Branche klein- undmittelständisch geprägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschenErnährungsindustrie gehören dem Mittelstand an. Die Exportquote von 35 Prozentzeigt, dass Kunden auf der ganzen Welt die Qualität deutscher Lebensmittelschätzen.Pressekontakt:Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V. (BVE)Oliver NumrichReferent Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 30 200786-167E-Mail: mailto:numrich@ernaehrungsindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/18130/5344854OTS: Bundesvereinigung Ernährungsindustrie (BVE)