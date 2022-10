Untersuchungsausschuss zu Attacke auf US-Kapitol lädt Trump vor

(Trump-Brief an Ausschuss ergänzt)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Fast zwei Jahre nach dem Angriff auf das US-Kapitol hat der zuständige Untersuchungsausschuss den damaligen Präsidenten Donald Trump zu einer Aussage unter Eid vorgeladen. Es ist eine selten vorkommende Eskalation - und das kurz vor den wichtigen US-Kongresswahlen Anfang November. Die Vorladung könnte ein symbolischer Schritt bleiben. Denn es gibt zwar ein Verfahren, um säumige Zeugen wegen Missachtung des Kongresses vor Gericht zu bringen. Doch dem Ausschuss läuft wegen der Wahlen die Zeit davon.

Trump veröffentlichte als Reaktion am Freitag einen 14-seitigen Brief an den Ausschuss, in dem er dessen Arbeit verunglimpfte - ohne aber ein Wort darüber zu verlieren, wie er mit der Vorladung umgehen will.