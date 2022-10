PepsiCo Earnings-Update – Höhere Preise befeuern Wachstum. Lohnt sich jetzt der Einstieg?

Bereits seit einigen Quartalen sind die Preiserhöhungen der ursächliche Treiber für das anziehende organische Wachstum. Einerseits spricht ein Wachstum durch Preiserhöhungen für eine hohe Preissetzungsmacht, denn PepsiCo kann höhere Kosten an seine Kunden weitergeben. Andererseits ist das Absatzvolumen im letzten Quartal rückläufig, womit weniger Produkte von PepsiCo nachgefragt wurden. In Zeiten eines inflationären Umfelds verzichten einige Konsumenten auf den Kauf von Süßgetränken oder Snacks und andere Konsumenten weichen aufgrund der höheren Produktpreise lieber auf günstigere Eigenmarken aus. Besonders in Europa ist dieses Missverhältnis zu beobachten. Hier ist das Absatzvolumen um zehn Prozent gesunken, während die Preise um satte 24 Prozent angezogen wurden. Das Angebot um günstige Eigenmarken ist in Europa durch die europaweit vertretenen Discounter wie Aldi und Lidl wesentlich größer als in anderen Absatzregionen.

