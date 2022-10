Silver X gibt Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung in Höhe von 2,0 Mio. CAD bekannt

Vancouver, British Columbia, 14. Oktober 2022 - SILVER X MINING CORP. (TSX-V: AGX) (OTC QB: AGXPF) (FWB: WPZ) („Silver X“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Platzierung“) im Wert von bis zu 2.000.000 Dollar, bestehend aus 9.090.909 Wertpapiereinheiten (die „Einheiten“) zum Preis von 0,22 Dollar pro Einheit, bekannt zu geben. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und der Hälfte (1/2) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ist ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum der Platzierung (der „Abschluss“) zum Kauf einer Stammaktie zum Preis von 0,33 Dollar.

Der Erlös aus der Platzierung wird für die Fortsetzung des Bohrprogramms in den Goldexplorationszielen rund um das Projekt Tangana, für die weiteren Arbeiten in Verbindung mit dem Ressourcen-Update für das Projekt Plata, als Betriebskapital (Working Capital) sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Bestimmte firmeninterne Personen haben ebenfalls die Absicht, sich an der Platzierung zu beteiligen. Die Ausgabe von Einheiten an firmeninterne Personen im Rahmen der Platzierung gilt im Sinne der Statuten der TSX Venture Exchange (Policy 5.9) sowie der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) als „Related Party Transaction“ (Transaktion mit einer nahestehenden Partei). Das Unternehmen beabsichtigt in Bezug auf die Teilnahme von firmeninternen Personen, die Ausnahmegenehmigungen von den Erfordernissen der formellen Bewertung und Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und Abschnitt 5.7(a) der Vorschrift MI 61-101 in Anspruch zu nehmen, nachdem der faire Marktwert der Teilnahme von firmeninternen Personen an der Platzierung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigen wird (siehe Vorschrift MI 61-101).

Die Ausgabe der Wertpapiere im Rahmen der Platzierung erfolgt unter Berücksichtigung der entsprechenden Ausnahmen von der Prospektpflicht laut den geltenden Wertpapiergesetzen. Die Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschluss gebunden.