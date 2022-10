Ridgewood Infrastructure begrüßt den ehemaligen CEO des Metropolitan Water District of Southern California in seinem Team

New York (ots/PRNewswire) - Ridgewood Infrastructure, ein führender Investor in

wichtige Infrastrukturen im unteren Mittelstand der USA, gab heute bekannt, dass

Jeffrey Kightlinger dem Unternehmen als Senior Advisor beigetreten ist, der sich

hauptsächlich auf Investitionen in Wasser- und Versorgungsinfrastrukturen

konzentriert.



Herr Kightlinger war der am längsten amtierende Vorstandsvorsitzende des

Metropolitan Water District of Southern California, des größten kommunalen

Wasserversorgers in den Vereinigten Staaten, der durchschnittlich 19 Millionen

Einwohner in Südkalifornien mit 5,6 Milliarden Liter Wasser pro Tag versorgt.