SUNMI präsentierte sich mit BIoT-Lösungen für Business 4.0 auf der GITEX GLOBAL 2022

SHANGHAI, China, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- SUNMI, ein führendes IoT-Unternehmen für Business-Intelligence-Lösungen, stellte seine bahnbrechenden android-basierten Business-IoT-Lösungen auf der GITEX GLOBAL 2022 (STAND von SUNMI: H4-E20) vor und demonstrierte seine zahlreichen szenariobasierten digitalen Lösungen mit einem breiten Sortiment von Geräten wie Mobile/Zahlungs-/Desktop-/Kiosk-Terminals sowie die frisch aktualisierte IoT-Cloud-Management-Plattform SUNMI DMP. Digitale Lösungen, die mit diesen IoT-Geräten und verschiedenen Cloud-Services bereitgestellt werden, spielen eine wichtige Rolle bei der digitalen Transformation in Bereichen wie Finanzen, Catering und Einzelhandel.

„Wir sind seit mehr als sechs Jahren in der MEA-Region aktiv und engagieren uns weiterhin für die Bereitstellung von technisch maßgeschneiderten Business-IoT-Lösungen für Unternehmen in allen Bereichen. Das Nutzenversprechen von SUNMI betrifft nicht nur diese attraktiven IoT-Geräte, sondern auch ein komplettes Ökosystem – eine Plattform für die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen, die es Ihren Kunden ermöglicht, ihre Geräte und deren Betrieb flexibel zu verwalten", so Sam SU, CMO bei SUNMI .