KIEW (dpa-AFX) - Am 233. Tag des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat es von den Fronten im Süden und Osten des Landes gegensätzliche Angaben zum Kampfgeschehen gegeben. Im Süden bei der Stadt Cherson riefen die Besatzer Zivilisten angesichts der ukrainischen Gegenoffensive zur Flucht auf. Im Gebiet Donezk in der Ostukraine rückten hingegen russische Verbände weiter auf die Stadt Bachmut vor, wie das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mitteilte. Russland setzte auch am Freitag seine Luftangriffe auf Städte und Infrastruktur in der Ukraine fort.

Nach den verheerenden Angriffen auf weite Teile der Ukraine zum Wochenbeginn drohte Russlands Präsident Wladimir Putin nun weiteren Beschuss an. Von insgesamt 29 ins Visier genommenen Objekten seien sieben "nicht so beschädigt worden, wie das vom Verteidigungsministerium geplant war", sagte er am Freitag zum Abschluss eines Gipfels in der kasachischen Stadt Astana in Zentralasien. "Aber sie werden sie nachholen, die Objekte." Um welche Ziele es sich dabei konkret handele, sagte der Kremlchef nicht. Russland hatte am Montag mehr als 80 Raketen auf die Ukraine abgefeuert - darunter auch auf die Hauptstadt Kiew. Die Angriffe zielten offenbar vor allem auf die Energieinfrastruktur.

Neue Luftangriffe gab es am Freitag unter anderem im ostukrainischen Gebiet Charkiw, wo die Ukrainer erst vor einigen Wochen große Territorien zurückerobert hatten. Medien und Anwohner berichteten von Explosionen. Angaben zu möglichen Opfern gab es zunächst nicht.

Schon 222 000 russische Reservisten einberufen



Putin kündigte an, die laufende Teilmobilmachung von Reservisten werden in den kommenden zwei Wochen abgeschlossen. Bisher seien 222 000 Rekruten von insgesamt 300 000 einberufen worden. Davon seien bereits 16 000 Männer im Kampfeinsatz. In Russland hatte die Maßnahme Panik und eine Massenflucht in angrenzende Ex-Sowjetstaaten wie Georgien und Kasachstan ausgelöst.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Moskau vor, viele der gerade erst eingezogene Reservisten als Kanonenfutter zu verheizen. Zugleich räumte er ein, dass seine Soldaten durch die zusätzlichen russischen Soldaten unter Druck geraten seien. Kremlchef Putin hatte im September die Teilmobilmachung angeordnet, um die hohen Verluste in der Ukraine auszugleichen.