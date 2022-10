Der führende US-amerikanische Hersteller Cryo Innovations bringt das lokale Kryotherapiegerät XR ISO auf den Markt

Fortschrittlichste Technologie und höchste Effizienz in einem tragbaren, zuverlässigen Gerät

NEWPORT BEACH, Kalifornien, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Cryo Innovations, führend in der Kryotherapie-Technologie und -Herstellung, hat sein tragbares, lokalisiertes Kryotherapiegerät, das XR ISO, auf den Markt gebracht. Anders als bei der Ganzkörperkältetherapie wird bei dieser punktgenauen Behandlung konzentrierte therapeutische Luft von -28 Celsius auf einen bestimmten Bereich angewendet. Die C02-gekühlte und unter Druck stehende Luft kühlt in 3-5 Minuten schnell ab und der gewünschte Effekt wird in zwei Sitzungen erreicht. Der XR ISO ist sicher, vielseitig, mobil und mit der modernsten Technologie ausgestattet.