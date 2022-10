SHANGHAI, China, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die drahtlose Kommunikationstechnologie enorm schnell entwickelt und die moderne Gesellschaft umgestaltet. SIMCom, ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und -lösungen, ist seit 2002 ein dominierender Vorreiter in der Branche. In den letzten zwanzig Jahren hat SIMCom mit seinen wettbewerbsfähigen Produkten den Wandel durch kontinuierliche Optimierung auf Basis der Anforderungen der vertikalen Märkte vorangetrieben. Laut dem Bericht von ABI Research war SIMCom von 2015 bis 2018 vier Jahre in Folge Weltmarktführer bei der Lieferung von Mobilfunkmodulen. Seitdem ist SIMCom einer der größten Anbieter von Mobilfunkmodulen weltweit.

Als Vorreiter in der Mobilfunkmodulbranche in China ist die fokussierte Forschungs- und Entwicklungskompetenz von SIMCom der entscheidende Faktor, der SIMCom auf dem Weg zur Globalisierung vorantreibt. Gestützt auf seine zwei Jahrzehnte lange technologische Entwicklung liefert SIMCom drahtlose Konnektivität mit außergewöhnlicher Stabilität und Zuverlässigkeit, die in Tausenden von kommerziellen Applikationen zum Einsatz kommt.