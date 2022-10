PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag weiter zugelegt. Zwar rutschten sie infolge schwächelnder US-Börsen am Nachmittag von ihren Tageshochs ab, konnten dennoch überwiegend Wochengewinne einheimsen. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,57 Prozent auf 3381,73 Punkte. Im Wochenverlauf schaffte es der Leitindex der Eurozone damit noch ins Plus mit 0,2 Prozent.

In Paris gewann der Leitindex Cac 40 am Freitag 0,90 Prozent auf 5931,92 Punkte. Für den britischen FTSE 100 stand indes nur ein kleines Plus von 0,12 Prozent auf 6858,79 Punkte zu Buche. Die Woche beendete er damit knapp zwei Prozent schwächer.