Nachdem das Papier bei 199,55 US-Dollar Anfang dieses Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt markiert hatte, ging American Express in eine geordnete Konsolidierung über und fiel auf die zentrale Unterstützung der letzten Jahre um 138,13 US-Dollar bis Juli zurück. Anschließend startete eine Erholungsbewegung und reichte bis Mitte August an 165,90 US-Dollar heran, wobei sich hierbei sogar eine inverse SKS-Formation herauskristallisiert hatte. Die jüngsten Kursverluste negierten diese Formation und schickten das Papier zurück in den Bereich der Jahrestiefs. Damit hat sich der Chart jetzt aber sichtlich eingetrübt und könnte sogar ein Verkaufssignal generieren.

Bullen müssen liefern

Sollten vermehrt Verkäufe einsetzen und American Express unter 130,00 US-Dollar zurücksetzen, müssten weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden, erste Zwischenstation dürfte der Bereich um 113,89 US-Dollar werden, darunter könnte sogar eine im November 2020 gerissene Kurslücke mit Abschlägen auf 98,50 US-Dollar geschlossen werden. Ein bullisches Bild lässt sich derzeit für das Papier nicht ableiten, dennoch könnten die beiden Kursspitzen aus der zweiten Jahreshälfte noch als Doppelboden aktiviert werden. Hierzu bedürfte es jedoch der Beendigung des laufenden Abwärtstrends mit einem entsprechenden Anstieg mindestens über 170,00 US-Dollar.