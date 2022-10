HUBLOT BIG BANG E FIFA WORLD CUP QATAR 2022(TM)

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - NYON, Schweiz, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -

Hublot ist zum vierten Mal in Folge der offizielle Zeitnehmer der

FIFA-Fußballweltmeisterschaft und wird bei allen 64 Spielen der

Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar die Zeit nehmen. Die 129 offiziellen

Schiedsrichter werden die Zeit für das Spiel mit dem neuen Chronometer an ihrem

Handgelenk messen.



Vom Countdown bis zum Endspiel der Fußballweltmeisterschaft wird Hublot im

Mittelpunkt des Geschehens stehen. Vor Beginn des Turniers ist die Big Bang e

FIFA World Cup Qatar 2022(TM) im Countdown-Modus und zählt die Tage bis zum

Eröffnungsspiel am 20. November herunter. 15 Minuten vor jedem Spiel liefert die

Uhr Mannschaftsaufstellungen und Spielerprofile, damit Träger der Uhr die

Informationen bequem von ihrem Handgelenk ablesen können.