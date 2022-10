Höchste Kundenorientierung Mobilize Financial Services auf Platz 1 der Autobanken in Deutschland

Neuss (ots) - In einer Verbraucherstudie des Technik- und Computermagazins CHIP

ist Mobilize Financial Services für die Marken Renault Financial Services und

Nissan Financial Services mit dem Siegel "Höchste Kundenorientierung"

ausgezeichnet worden (CHIP 09/2022).



Bei der Marktanalyse zur Kundenzufriedenheit wurden insgesamt 1.096 Unternehmen

aus 76 unterschiedlichen Branchen auf die fünf Kriterien Produkt/Dienstleistung,

Service, Beratung, Kommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis hin untersucht:

Mobilize Financial Services liegt mit der Auszeichnung "Höchste

Kundenorientierung" auf Platz 1 der Autobanken in Deutschland.