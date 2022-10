Suche nach dem Boden, Kommentar zum Aktienmarkt von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Die Bewegungen des Dax in der zweiten Hälfte der abgelaufenen

Woche dürfen mit Fug und Recht als spektakulär bezeichnet werden. Nach den Daten

zur US-Inflation, die erneut höher ausfiel als erwartet, sackte der Index am

Donnerstagnachmittag bis nahe an die Marke von 12 000 Punkten ab, um eine

scharfe Kehrtwende zu vollziehen. Sie führte den Dax auf ein am Freitagvormittag

erreichtes Hoch von 12 588 Zählern, ein Anstieg um nahezu 5 % innerhalb nur

weniger Handelsstunden. Es wäre jedoch verfrüht, nun den Schluss zu ziehen, dass

der Aktienmarkt definitiv seine Tiefs gesehen hat, und fest mit einer demnächst

startenden nachhaltigen Erholung zu rechnen.



Denn die Treiber der Gegenbewegung sind nicht unbedingt nachhaltig. Zu einem

großen Teil war sie technischer Natur, getrieben von Eindeckungen und

Schnäppchenjagd. Der Markt war ausverkauft, die globale Fondsmanagerumfrage der

Bank of America wird am Dienstag wahrscheinlich erneut eine extrem negative

Anlegerstimmung und hohe Liquiditätsbestände aufzeigen. Zudem trieb die

Erleichterung über die durchsickernden weiteren Abstriche an den fiskalischen

Entlastungsvorhaben der neuen britischen Regierung die Bewegung, und nach der

ersten Enttäuschung über die US-Inflationsdaten fokussierte sich der Markt

darauf, dass die Jahresteuerungsrate immerhin erneut etwas gesunken ist.