Richmond Minerals Inc. gibt den Erwerb zusätzlicher Explorationslizenzen bekannt, die auf Gold und kritische Metalle abzielen

TORONTO Richmond Minerals Inc. (TSXV: RMD) („Richmond“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb (durch Abstecken auf einer Karte) von 364 Explorationslizenzen (Typ „Freischürfe“) in den Gebieten Schellgaden und Kreuzeck-Goldeck in den österreichischen Bundesländern Kärnten und Salzburg bekannt zu geben. Diese zusätzlichen Lizenzen sind höffig für Gold („Au“)- und Antimon („Sb“)-Mineralisierungen. Richmond erwarb in Österreich außerdem 192 Basismetall-Explorationslizenzen mit einer Fläche von etwa 92,3 km² in Tirol, Leogang und Seekar. Diese Lizenzen sind höffig für Kobalt („Co“) und Nickel („Ni“)- Mineralisierungen.

Goldlizenzgebiete

Richmond erwarb weitere 57 Explorationslizenzen mit einer Fläche von 25,6 km² in der Region Goldeck-Siflitz. Dort reicht der Bergbau bis ins 14. Jahrhundert zurück. Der historische Bergbau in diesem Gebiet, das sich in der ostalpinen Überschiebungsdecke des Drauzug-Gurktal-Überschiebungssystems befindet, konzentrierte sich zunächst auf den Antimonbergbau und erst im frühen 20. Jahrhundert auf den Goldbergbau. Lokal wurde das Sb-Mineral Stibnit in den Bergwerken Wallner Stollen/Guginock und in verschiedenen verstreuten lokalen Stollen aus linsenförmigen Erzkörpern sowie goldhaltiger Arsenopyrit aus quarzreichen Gängen abgebaut. Strukturell kontrollierte disseminierte Au-As-Mineralisierungen sind entweder in Phylliten bis Granat-Glimmer-Schiefer oder innerhalb von Quarzgängen und stark verkieselten Verwerfungszonen beherbergt.

Innerhalb dieser neu erworbenen Lizenzen befindet sich die Guginock-Mine 2,1 km östlich der Stadt Lind im Drautal auf einer Höhe von 1580 m ü. NN. Eine Überprüfung der verfügbaren historischen Daten ergab, dass das Bergwerk von 1894 bis in die 1930er Jahre in Produktion war. Das Wirtsgestein ist Phyllit und die abgebauten Mineralien waren Sb, Au und As. Besonders erwähnenswert ist eine 20 m lange Zone mit einer Au-As-Mineralisierung, die in einer Verwerfungs-/Scherzone am Phyllit/Marmor-Kontakt abgebaut wurde und einen Gehalt von 20 g/t Au aufwies (Hiessleitner, 1949). Auch fünf 12 m lange Schlitzproben, die 1922 entnommen wurden, enthielten im Durchschnitt 5 g/t Au. Ein zweites lokales Sb-Bergwerk innerhalb der neu erworbenen Lizenzen, das als historisches Sb-Bergwerk Wallner-Stollen bezeichnet wird, war vom 14. bis 18. Jahrhundert in Betrieb. Das Wirtsgestein wird auch hier als Phyllit/Marmor-Kontakt beschrieben.