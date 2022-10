Vancouver, BC, 14. Oktober 2022 – Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass kitskitchen Health Foods Inc., (kitskitchen) ein Portfoliounternehmen von Modern Plant-Based Foods, einen bedeutenden Auftrag von seinem Hauptdistributor erhalten hat, um sich auf eine überwältigend hohe Nachfrage nach Herbstbestellungen von Einzelhändlern vorzubereiten. kitskitchen bereitet sich nun auf das voraussichtlich umsatzstärkste Quartal in diesem Herbst/Winter vor.

Nach Eingang der ersten Bestellung für die Herbstsaison rechnet kitskitchen mit dem umsatzstärksten Quartal zu Beginn des Geschäftsjahres 2023. kitskitchen-Produkte werden von vielen Einzelhändlern in ganz Kanada vertrieben, von verschiedenen kleineren Geschäften bis hin zu großen, namhaften Geschäften wie Whole Foods, Loblaws, IGA und Thrifty Foods. kitskitchen hat sich durch seine Produkte und den Erfolg seiner Marke im Lebensmitteleinzelhandel bewährt und seine Reichweite bei Großhandelsunternehmen weiter ausgebaut, nachdem Anfang des Jahres zusätzliche Produktionskapazitäten gesichert werden konnten.

„Wir freuen uns über das bevorstehende Umsatzwachstum für kitskitchen in dieser Herbst-/Wintersaison, nachdem wir kürzlich eine Bestellung erhalten haben, um Erstbestellungen von Einzelhändlern auszuführen. Nahrhafte, gesündere Suppen sind vor allem in den kälteren Monaten zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Unser Ziel ist, die bekannteste Marke in jedem Haushalt und Geschäft zu sein.“ Die Suppen von kitskitchen sind vegan, weizenfrei, milchfrei und werden ohne zusätzliche Konservierungsstoffe hergestellt, was sie im Vergleich zu vielen traditionellen Dosensuppen zu einer gesünderen Alternative macht. „Wir haben uns im letzten Jahr auf unsere Profitabilität und Skalierbarkeit konzentriert und sind nun in der Lage uns finanziell verantwortungsvoll weiterzuentwickeln, ohne die Kosten unseren Kunden aufbürden zu müssen“, sagt Joni Berg, CEO von kitskitchen Health Foods Inc.