EasyPicky und Customertimes arbeiten zusammen, um fortschrittliche digitale Dienstleistungen für den Einzelhandel anzubieten

Diese Allianz ist der logische nächste Schritt in einer äußerst produktivenPartnerschaft zwischen den beiden Akteuren. EasyPicky und Customertimes habenseit 2020 bei mehreren strategischen Einzelhandelsprojekten zusammengearbeitet,vor allem in der Lebensmittel- und Kosmetikbranche.Die hochmoderne Technologie von EasyPicky, die auf KI basiert und sofort, on-oder offline funktioniert, lässt sich nahtlos in die Softwareanwendungen vonCustomertimes für den Außendienst integrieren. Diese Allianz hat dieumfassendste digitale Anwendung auf dem Markt für Einzelhandelsgeschäftehervorgebracht.Die kombinierte Lösung revolutioniert den Alltag von Vertriebsmitarbeiternwirklich. Sie ist vollständig offline verfügbar und bietet eine einzigartigeBenutzererfahrung für die Durchführung von Außendienstbesuchen aus einer Handund automatisiert eine der mühsamsten und zeitaufwändigsten Aufgabenvollständig: die Regal- und Sortimentsplanung. Mit der Kombination der CTMobile-Technologie von Customertimes und der sofortigen Videoerkennung vonEasyPicky können Unternehmen ihren kaufmännischen Teams eine unvergleichlichetechnische Lösung anbieten."EasyPicky ist stolz darauf, unsere Allianz mit Customertimes bekannt zu geben.Unsere gemeinsamen Werte, unsere Vision von Technologie und die Synergie unserertechnologischen Ressourcen ermöglichen es uns, gemeinsame Projekte auf globalerEbene durchzuführen. Unser ständiges Bestreben ist es, den Marken und Händlerndie bestmögliche digitale Lösung zu bieten. Diese Partnerschaft läutet ein neuesZeitalter der digitalen Transformation für unsere Kunden weltweit ein!" - RenaudPacull, Mitbegründer und CEO, EasyPicky"Unsere Partnerschaft mit EasyPicky ermöglicht es uns, erstklassigeBilderkennung zu liefern, die vollständig in unsere Technologie integriert undmit der Consumer Goods Cloud kompatibel ist. Unsere Kunden erhalten einehochautomatisierte Lösung für den Einzelhandel, die on- und offline verfügbar