Europäische Universität finanziert Neurogenese-Stimulationsstudien von Core One Labs Tochtergesellschaft Akome

Vancouver, British Columbia, Kanada – 14. Oktober 2022 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (FWB: LD6, WKN: A3CSSU) (das „Unternehmen“ oder „Core One“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 18. August 2022 bekanntzugeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Akome Biotech Ltd. („Akome“), die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens im Bereich Biopharma, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Psychedelika für neurologische und psychische Erkrankungen konzentriert, seine Gespräche mit der Universidad Complutense de Madrid („Universidad Complutense“) abschließt, um Studien zur Neurogenese-Stimulation („Neurogenese-Studien“) hinsichtlich der Wirksamkeit der spezifischen pflanzlichen Bioaktiva („bioaktiven Verbindungen“) zu finanzieren und voranzutreiben, die Teil ihrer zum Patent angemeldeten psychedelisch-basierten Arzneimittelformulierungen sind. Die Universidad Complutense hat ein starkes Interesse an der Weiterentwicklung der nächsten Studienphase bekundet und wird Mittel für die Durchführung der Studien bereitstellen, wobei Akome nur für die Bereitstellung von Rohstoffen verantwortlich sein wird.

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. August 2022 berichtet, liefern die von der Universidad Complutense durchgeführten Neurogenese-Studien sehr ermutigende Ergebnisse, die zeigen, dass die ausgewählten bioaktiven Verbindungen von Akome in kontrollierten Tests eine bemerkenswerte neurogenetische Aktivität induzieren. Darüber hinaus legen die Studien nahe, dass jede der ausgewählten bioaktiven Verbindungen von Akome ein erhebliches Potenzial zur Erzielung therapeutischer Aktivität gegen mehrere neurologische Erkrankungen zeigt und eine therapeutische Wirkung bei mehr als nur einer bestimmten Erkrankung haben könnte.

Als Ergebnis der ermutigenden Studienergebnisse haben Akome und Dr. Jose A. Morales-Garcia, Professor an der Universidad Complutense und Mitglied des Center for Networked Biomedical Research on Neurodegenerative Diseases (CIBERNED) vom Carlos III Health Institute, Gespräche begonnen und arbeiten derzeit an der Entwicklung erweiterter Neurogenese-Modelle. Die Ziele der nächsten Programmphase umfassen die Prüfung aller bioaktiven Verbindungen von Akome in Kombination mit ausgewählten psychedelischen Verbindungen; die Definition einer potenziellen Pharmakodynamik sowie Unterstützung bei der Gestaltung der nächsten Studienreihen zu leisten, um positive Auswirkungen in Tiermodellen der neurologischen und psychischen Erkrankungen zu demonstrieren.