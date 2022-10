Seite 2 ► Seite 1 von 5

Catania, Italien (ots/PRNewswire) -- 87 % der in der Phase-III-Studie mit AKANTIOR ® behandelten Patienten warendurchschnittlich innerhalb von 4 Monaten medizinisch geheilt, verglichen mit55 % bei den heute in der klinischen Praxis verwendetenBehandlungsprotokollen.- Mit dem in der Phase-III-Studie verwendeten AKANTIOR ® -Protokoll erreichten62 % der Patienten eine vollständige Wiederherstellung des Sehvermögens,verglichen mit 28 % mit den heute in der klinischen Praxis verwendetenBehandlungsprotokollen.- 3 % der in der Phase-III-Studie mit AKANTIOR ® behandelten Patientenbenötigten eine Hornhaut-Transplantation, ein Wert, der sich nach demAusscheiden aus der Studie auf 7,6 % erhöhte, verglichen mit 25 % oder mehr,über die in der neueren Literatur berichtet wird.- SIFI bekräftigt die Leitlinien für eine mögliche behördliche Zulassung vonAKANTIOR ® durch die Europäische Kommission und eines neuen Zulassungsantragsbei der US Food and Drug Administration (FDA) im Jahr 2023.- AKANTIOR ® ist unterdessen über das Frühzugangs-Programm verfügbar.SIFI S.p.A (SIFI oder "das Unternehmen"), ein führendes internationalesUnternehmen der Augenheilkunde mit Hauptsitz in Italien, berichtete heute überdie Präsentation positiver Ergebnisse der positiven Phase-III-Studie [https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03274895 ] mit AKANTIOR ® (Polihexanid0,8 mg/ml), einem in Erprobung befindlichen Anti-Amöben-Polymer mitOrphan-Arzneimittel-Status für seltene Leiden, zur Behandlung vonAcanthamöben-Keratitis ("AK"). Das Unternehmen berichtete auch über neue Dateneines indirekten Vergleichs der Phase-III-Studie mit der vergleichbarenretrospektiven Studie. Die Ergebnisse wurden von Professor John Dart, demleitenden Prüfarzt der Phase-III-Studie für AKANTIOR ® , auf der Jahrestagung2022 der American Academy of Ophthalmology (AAO) (Jones-Smolin-Vorlesung) am 2.Oktober 2022 in Chicago vorgestellt. Das Unternehmen hatte bereits im Oktober2021 nach mehr als 15 Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit positiveErgebnisse aus der Phase-III-Studie bekannt gegeben.Die randomisierte, aktiv-kontrollierte, multizentrische, zulassungsrelevantePhase-III-Studie mit 135 Patienten zeigte, dass 84,8 % der Patienten, dieAKANTIOR ® erhielten, innerhalb von durchschnittlich vier Monaten ein klinischesAbklingen der Acanthamöben-Keratitis und der damit verbundenen Entzündung(medizinische Heilung) erreichten, im Vergleich zu 88,5 % der Kontrollgruppe,die eine nicht zugelassene Kombination aus PHMB 0,2 mg/ml + Propamidin 1,0 mg/mlerhielt. Damit wurde der vordefinierte primäre Endpunkt der Nichtunterlegenheit