Tesla, Varta, Apple – sowas hat man lange nicht gesehen

Dennoch – Aktien finden dann ihre Boden wenn der Pessimismus am größten ist. Dafür war die vergangene Woche ein guter Anfang. In unserem Börsendienst bei Feingold Research setzen wir dementsprechend auf kontrollierte Offensive. Unsere Depots sind gut durch die Krise gekommen. Nun bauen wir Positionen auf und gucken dabei auch in die zweite Reihe, beispielsweise auf den MDAX , den es heftig erwischt hat.

Das Thema Inflation dürfte laut Molnar nach dieser Handelswoche weiter die Schlagzeilen und Anlageentscheidungen der Investoren bestimmen. Während das Statistische Bundesamt die erste Schätzung von zehn Prozent Inflation in Deutschland bestätigte, sind im September auch in den USA die Preise mit 8,2 Prozent stärker als erwartet gestiegen.

Bemerkenswert auch, weil sich am Inflationsbericht wenig Positives finden liess. Dennoch drehten Aktien nach oben. „Wenn Indizes in der Breite auf schlechte Daten oder Nachrichten steigen ist dies aus Perspektive der Marktechnik ein sehr gutes Signal“ erklärt Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets.

Wie außergewöhnlich diese Entwicklung ist zeigt ein Blick in die Statistik. „Zuletzt gab es eine derartige Schwankung während des Corona-Crashs 2020, als sich die Indizes von ihren Tiefs lösten. Ansonsten hat es eine derartige Bewegung seit 2010 nicht mehr gegeben“ erklärt Niklas Helmreich, Deutschlandchef vom Broker Trive.

Der S&P500 vereint die 500 größten und wichtigsten Aktien der USA. Die Titel sind in der Regel viele Milliarden wert, aufgrund der Breite des Index gleichen sich Gewinner und Verlierer oft aus. Daher ist der Index oft sehr träge – nicht so am Donnerstag. 5 Prozent betrug die Tageschwankung vom Tief zur Eröffnung bis zum Hoch gegen Handelsende.

