Wirtschaft Behörden sehen gestiegene Gefahr für Cyberattacken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vertreter deutscher Sicherheitsbehörden und Innenminister mehrerer Bundesländer sehen seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die Gefahr von Cyberattacken auf die Infrastruktur als deutlich gestiegen an. "Kriege finden nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld statt, sondern seit Langem auch im Netz", sagte etwa Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) der "Welt am Sonntag".



Besonders gefährdet seien derzeit Firmen, die Standorten weltweit und somit auch in der Ukraine betrieben, sagte Reul. Cyberangriffe auf Computernetzwerke dort könnten demnach auch zu "Kollateralschäden" bei Firmen hierzulande führen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sagte: "Mit dem verbrecherischen Angriffskrieg Putins auf die Ukraine hat sich die gesamte Sicherheitslage in Europa dramatisch verändert."