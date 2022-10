Wirtschaft Australiens Ex-Premier mahnt Deutschland zu anderer China-Politik

Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige australische Ministerpräsident Kevin Rudd fordert die Bundesregierung auf, ihre Politik gegenüber China neu zu justieren. "Die Deutschen werden in den kommenden Monaten die sehr grundlegende Entscheidung treffen müssen, ob sie ihre Politik gegenüber Peking unverändert fortsetzen wollen, ob sich also Volkswagen oder Siemens immer weiter in die Abhängigkeit Chinas begeben. Oder ob man einen Kurs fährt, der die politischen Kosten stärker berücksichtigt", sagte Rudd dem "Spiegel".



Australiens Ex-Regierungschef kennt China so gut wie kaum ein anderer westlicher Politiker. Er ist Sinologe und hat als Diplomat in Peking gearbeitet.