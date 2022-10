Was hat die aktuelle Kurserholung verursacht?

Kurz nach Beginn des offiziellen US-Handels vernahm ich vorgestern die Nachricht, der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow habe einer russischen Zeitung zufolge Verhandlungen als Alternative genannt, um die Ziele seines Landes in der Ukraine zu erreichen. Zwar hätten sich die Ziele nicht geändert, allerdings habe die russische Regierung wiederholt darauf hingewiesen, dass sie Verhandlungen offen gegenüberstünde. Auch Außenminister Sergej Lawrow sagte der Zeitung, man sei bereit, „ spezifische ernsthafte Vorschläge “ zu prüfen. Bereits am Dienstag hatte Lawrow auf die Möglichkeit von Verhandlungen hingewiesen.

Die Häufung dieser Hinweise ist auffällig. Und sie könnten darauf hindeuten, dass Russland seine Felle davonschwimmen sieht und daher einen Ausweg aus der selbst angerichteten Misere sucht. Dazu passt auch die Nachricht, dass Russland nach neuen Wegen für eine Gaslieferung nach Europa sucht. Die Türkei soll laut einem Vorschlag der neue wichtige Knotenpunkt werden. Womöglich schmerzen die fehlenden Einnahmen aus den gestoppten Gaslieferungen Richtung EU inzwischen. Und so könnte ein Kriegsende näher rücken. Das kann natürlich ein Grund für eine starke Kurserholung der Aktienmärkte sein.

Bilanzabbau der EZB rückt in weite Ferne

Einen weiteren möglichen Grund sehe ich in den aktuellen Diskussionen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) über den Abbau ihrer billionenschweren Anleihebestände. Bislang war es die Devise der Euro-Hüter, auslaufende Anleihen aus dem Pandemie-Notfallprogramm PEPP noch bis mindestens Ende 2024 und die aus dem Ankaufprogramm APP auch nach der ersten Zinserhöhung für eine längere Zeit noch durch neue Bonds zu ersetzen, und zwar so lange wie nötig, „um reichliche Liquidität zu gewährleisten und einen angemessenen geldpolitischen Kurs aufrechtzuerhalten“. So war es regelmäßig in den geldpolitischen Beschlüssen zu lesen.