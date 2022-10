Sperrfrist: 15.10.2022 10:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Altenholz (ots) - In seiner neuen Employer-Branding-Kampagne stellt Dataport die

gesellschaftliche Relevanz der Arbeit im öffentlichen Dienst in den Vordergrund.

Unter dem Claim "Update unser Land" soll die Kampagne die Bekanntheit Dataports

als Arbeitgeber erhöhen und potenzielle Beschäftigte ansprechen.





"Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist ein Riesenprojekt, an demsich die Zukunftsfähigkeit des Staates entscheidet. Um den steigendenAnforderungen unserer Kunden in der öffentlichen Verwaltung gerecht zu werden,brauchen wir weit mehr Fachkräfte. Und um die konkurrieren wir mit namhaftenIT-Unternehmen", sagt Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport. "AlsArbeitgeber stellen wir deshalb unser Alleinstellungsmerkmal nach vorn: Wirbauen eine smarte Verwaltung und schaffen so einen Mehrwert für die gesamteGesellschaft."IT-Fachkräfte auf der Suche nach einer sinnstiftenden Tätigkeit wird Dataport abdem 15. Oktober über Plakate und digitale Screens an den Standorten Kiel,Hamburg, Bremen, Hannover, Lüneburg, Rostock, Magdeburg, Halle, Potsdam undBerlin ansprechen. In einer zweiten Phase im Januar folgen weitere Motive.Begleitet wird die Außenwerbung von Anzeigen auf Social-Media-Kanälen wieTwitter, Linkedin und Instagram.Für die gesamte Kampagne setzt Dataport auf das Engagement und die Begeisterungder eigenen Belegschaft: Alle Motive zeigen Menschen, die bei Dataport arbeitenund sich auf einen Aufruf zur Teilnahme gemeldet haben. In kurzenVideo-Statements auf Dataport.de/Karriere(https://www.dataport.de/karriere/arbeiten-bei-dataport/) erzählen Beschäftigtezudem, welchen gesellschaftlichen Mehrwert die Arbeit bei Dataport für sie hat.Tatsächlich empfehlen Mitarbeitende von Dataport ihren Arbeitgeberüberdurchschnittlich häufig weiter. Das ist das Ergebnis einer repräsentativenBefragung durch das Marktforschungsunternehmen Conoscope im Auftrag vonDataport. So liegt der sogenannte "Net Promoter Score", bei dem die Werte füreine sehr hohe und sehr niedrige Empfehlungsbereitschaft miteinander verrechnetwerden, für Dataport bei +30 Prozent. Für die IT-Branche kommt die aktuelleBefragung auf -9 Prozent.https://www.dataport.dePressekontakt:Britta Heinrich, PressesprecherinDataport AöRBillstraße 8220539 HamburgE-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.deTelefon: 040 42846-3047Mobil: 0171 3342284Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118338/5343743OTS: Dataport