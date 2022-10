Basel, Schweiz (ots) - Baugewerbe: Zimmerer Philipp Kaiser holt Silber bei der

WorldSkills 2022 in Basel



Bei der WorldSkills 2022 Special Edition holte Philipp Kaiser (23) im Wettbewerb

der Zimmerer die Silbermedaille und ist damit Vizeweltmeister.



Kaiser zeigte sich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, war es doch sei Ziel,

überhaupt auf dem Treppchen zu stehen. Seit vier Jahren hatte der junge Geselle,

der aus dem baden-württembergischen Rot an der Rot stammt, für diesen Wettbewerb

trainiert. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich WorldSkills um ein Jahr

verschoben.





Philipp Kaiser hat bereits 2018 seine Gesellenprüfung abgelegt. Im selben Jahrwurde er bester Zimmerer Baden-Württembergs und kam in dieZimmerer-Nationalmannschaft und darüber in das Nationalteam DeutschesBaugewerbe.Kaiser war vor wenigen Monaten bereits Vize-Europameister in der Einzelwertungund Europameister in der Mannschaftswertung bei der Europameisterschaft derZimmerer in Köln geworden, diese hatte sich ebenfalls um zwei Jahre verschoben.Unser junger Zimmerer hatte eine überaus anspruchsvolle Aufgabe gestelltbekommen: Er musste einen Pavillon erstellen, der aus vier Modulen besteht: InModul eins ging es darum, eine Bodenplatte mit einer Unterkonstruktion für eineSitzbank zu bauen. Das zweite Modul bestand aus drei Wänden, wobei eine Wand imHinblick auf Pfosten und Streben frei gestaltet werden musste. Im dritten Modulging es um ein kompliziertes Satteldach. Im letzten Modul hatte Philipp Kaiserdie Aufgabe, eine Sichtschalung an den drei Wänden der Fassade anzubringen. Zuguter Letzt musste er einen einfachen Hocker in traditioneller Holzbauweisefertigen. Kaiser erklärte dazu: "Die Aufgabe war vom Zeitfaktor her hart, wirwaren immer voll am Limit und mussten immer 120 Prozent geben."Kaiser musste an den vier Wettbewerbstagen mit insgesamt 23,5 StundenArbeitszeit rund 100-110 Hölzer verarbeiten. Dabei kam es vor allem auf absoluteMaß- und Passgenauigkeit an. Jeder Millimeter Abweichung führt zum Punktabzug.Simon Rehm (29), selbstständiger Unternehmer aus Franken, war als Experte undMitglied der internationalen Jury vor Ort; Rehm hatte 2015 bei der WorldSkillsim brasilianischen Sao Paulo die Goldmedaille geholt.Der Präsident des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Reinhard Quast,gratulierte dem jungen Zimmerer zu seinem Erfolg: "Bei der WorldSkills sindDeutschlands beste junge Gesellen am Start. Philipp Kaiser hat großartiggekämpft und alles gegeben. Dafür zollen wir ihm höchsten Respekt. Er und dieübrigen Mitglieder des Nationalteams Deutsches Baugewerbe sind einhervorragendes Aushängeschild für unsere Branche und zeigen, wie weit man es mit