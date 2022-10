Die Holz 2022 schliesst mit Weltmeisterstimmung (FOTO)

Basel (ots) - Am Samstag ist die Holz, Schweizer Leitmesse für die

Holzbearbeitungsindustrie, nach fünf stimmungsvollen Tagen in Basel erfolgreich

zu Ende gegangen. Den krönenden Abschluss bildete die Siegerehrung der

Berufsweltmeister der Bau- und Möbelschreiner sowie der Zimmerleute.



Die älteste Schweizer Fachmesse erfreute sich 32'243 Besuchender, die sich vor

Ort über die neusten Trends und Innovationen aus den Bereichen Schreinerei,

Innenausbau, Holzbau, Zimmerei, Industrie und Handel informierten. Damit

unterstreicht sie auch in diesem Jahr wieder ihre Stellung als wichtigster

Treffpunkt für die Schweizer Holzbearbeitungsbranche. Auf 45'000 m2

präsentierten sich insgesamt 300 Ausstellende in den Basler Messehallen und

stellten Neuheiten sowie Innovationen vor.