Advent International und Wilbur-Ellis geben den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien bekannt. Damit entsteht eine führende globale Value-Add-Vertriebsplattform mit einzigartigen Positionen in wachstumsstarken Regione

Advent International und Wilbur-Ellis fusionieren Caldic und Connell, ihre Geschäftsbereiche für Life-Science und Spezialchemikalien mit Schwerpunkt auf Ernährung, Pharmazeutika und industriellen Formulierungen.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende globale Plattform mit einer starken Präsenz in zwei wachstumsstarken Regionen: im asiatisch-pazifischen Raum mit Connell und in Lateinamerika mit Caldic-GTM.

Durch den Zusammenschluss von Caldic und Connell werden die Wachstumschancen für Auftraggeber und Kunden durch die Nutzung der erstklassigen Labore, des umfassenden Anwendungs-Know-hows und der globalen Präsenz der gemeinsamen Gruppe steigen und die globale Reichweite erhöht.

ROTTERDAM, Niederlande und SAN FRANCISCO, 16. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Advent International („Advent"), einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren mit einer etablierten Erfolgsbilanz in der Chemiebranche, und Wilbur-Ellis, eines der größten Familienunternehmen der Welt, gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien, Caldic B.V. („Caldic") und Connell getroffen haben, um ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor zu schaffen.

Caldic, ein international tätiger Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien für die Life-Science-Märkte und für die industrielle Formulierung mit einer starken Präsenz in Europa, Nordamerika und Lateinamerika, wird durch den Zusammenschluss mit Connell, einem der wichtigsten Akteure im asiatisch-pazifischen Raum, von einer Stärkung seiner globalen Präsenz profitieren.

Mit Advent und Wilbur-Ellis als Eigentümern wird das kombinierte Unternehmen nach der Fusion von Caldic mit GTM im März 2022 von zwei starken Anteilseignern profitieren, die sich dem Aufbau einer führenden globalen Plattform verschrieben haben, die umfassendes Fachwissen in den Bereichen Spezialinhaltsstoffe und chemische Lösungen sowie Vertrieb in zwei wachstumsstarken Regionen bieten wird: im asiatisch-pazifischen Raum mit Connell und in Lateinamerika mit Caldic-GTM. Durch die Erweiterung der globalen Präsenz von Caldic und Connell wird der Zusammenschluss die Wachstumschancen für sowohl Auftraggeber als auch Kunden steigern und weitere Investitionen in Personal, technische Labors und Standorte nach sich ziehen. Zusammen werden Caldic und Connell mehr als 3.800 Mitarbeiter in 43 Ländern beschäftigen, die mit Hilfe von 75 Formulierungszentren und Anwendungslabors sowie fundiertem Anwendungs-Know-how Lösungen für über 35.000 Kunden bereitstellen. Der Zusammenschluss wird Umsätze von rund 3 Mrd. EUR generieren.