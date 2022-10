Changhong stellt auf der 132. Kanton-Messe mehrere neue Haushaltsgeräte vor

Diese wichtige Welthandelsmesse findet online statt

GUANGZHOU, China, 15. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Auf der 132. Import- und Exportwarenmesse Chinas (Kanton-Messe), die online stattfindet und am 15. Oktober 2022 beginnt, wird Changhong, einer der größten Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten in China, eine vollständige Produktpalette präsentieren. Dazu gehören umweltfreundliche 5G-Haushaltsgeräte, Mini-LED-Fernseher, Klimaanlagen des Modells Eva sowie Kühlschränke und Waschmaschinen der Marke Space Pro. Mit seinem technologischen Know-how in den Bereichen Internet der Dinge (internet of things, IoT), künstliche Intelligenz (KI), Big Data und 5G wird das Unternehmen den Nutzern ein umfangreiches Produktsortiment von innovativen und hochentwickelten intelligenten Haushaltsgeräten präsentieren.