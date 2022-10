CHMP empfiehlt die Zulassung von Ebvallo(TM) (Tabelecleucel) von Atara Biotherapeutics zur Behandlung der Epstein-Barr-Virus-positiven lymphoproliferativen Posttransplantationserkrankung

San Francisco und Castres, Frankreich (ots/PRNewswire) - Ebvallo(TM) auf dem Weg

zur ersten zugelassenen allogenen T-Zell-Therapie



Positive Stellungnahme aufgrund der Phase-III-Studie ALLELE, die ein günstiges

Nutzen-Risiko-Profil zeigt



Genehmigung der Europäischen Kommission voraussichtlich im 4. Quartal 2022





Atara Biotherapeutics, Inc. (https://www.atarabio.com/) (Nasdaq: ATRA) undPierre Fabre haben heute bekannt gegeben, dass der Ausschuss fürHumanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) einepositive Stellungnahme abgegeben hat, in der er der Europäischen Kommission dieZulassung von Ebvallo(TM) (Tabelecleucel) als Monotherapie zur Behandlungerwachsener und kinderärztlicher Patienten ab zwei Jahren mit rezidivierenderoder refraktärer Epstein-Barr-Virus-positiver lymphoproliferativerPosttransplantationserkrankung (EBV+ PTLD) empfiehlt, die zuvor mit mindestenseiner Therapie behandelt wurden. Bei Patienten, bei denen zuvor eineOrgantransplantation vorgenommen wurde, umfasst die vorhergehende Therapie eineChemotherapie, es sei denn, eine solche ist ungeeignet."Die heute vorgelegten positiven CHMP-Stellungnahmen sind ein wichtiger Schrittfür Ataras erstes Produkt seiner Klasse, das sich gegen eine extrem seltene undaggressive Krebsart richtet, für die es keine zugelassenen Therapien gibt, undgleichzeitig eine weitere Bestätigung für unsere einzigartige allogeneEBV-T-Zell-Plattform darstellt", so Pascal Touchon, Präsident und CEO von Atara."Wenn Ebvallo(TM) zugelassen wird, ist es die erste allogene T-Zell-Therapieüberhaupt und hat das Potenzial, das Behandlungsparadigma für Patienten mitrezidivierter oder refraktärer EBV+ PTLD zu verändern, die eine schlechtePrognose und eine düstere durchschnittliche Überlebenszeit von ein paar Wochenbis wenigen Monaten haben."Die positive Stellungnahme des CHMP stützt sich auf die Ergebnisse derzulassungsrelevanten Phase-III-Studie ALLELE[1]. In dieser Studie zeigteEbvallo(TM) ein günstiges Nutzen-Risiko-Profil."Diese positive Stellungnahme ist ein Meilenstein für Patienten, die an einerextrem seltenen Krebsart leiden", so Eric Ducournau, CEO von Pierre Fabre,Ataras Vermarktungspartner in Europa. "Ebvallo(TM) ist auf dem besten Weg, dieerste allogene T-Zell-Therapie in der Europäischen Union zu werden. Unsere Teamsfreuen sich und sind bereit, den Patienten in Europa diese einzigartigeInnovation zugänglich zu machen, die unser Unternehmensziel unterstreicht: JedesMal, wenn wir uns um einen einzelnen Menschen kümmern, machen wir die ganze Welt